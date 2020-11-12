Актори з популярного серіалу "Свати" Олеся Железняк і Тетяна Кравченко сильно страждають через роботу на карантині

Як повідомляє Politeka.net, напередодні в Москві ввели нове огрніченіе, згідно з яким на вистави можна пускати не більше 25% глядачів. 11 листопада Олеся Железняк відзначає день народження, однак такі новини затьмарили свято, розповіла вона в інтерв'ю "Комсомольській правді".

За словами зірки, в такі моменти артист як ніколи усвідомлює, що не може виступати без глядачів. Вона подякувала шанувальникам, які досі відвідують театральні постановки, незважаючи на картин.

"Якщо чесно, обстановка зараз як на війні. У всякому разі, є у мене таке відчуття, коли виходжу на сцену", - поділилася своїми переживаннями Олеся Железняк. - Сподіваюся, ми з Тетяною Кравченко зіграємо прем'єрну виставу «під одним дахом».

Актриса, яка зіграла дружину Мітяя, активно продовжує репетирувати і готуватися до нових прем'єрів. Олеся побоюється, що ситуація може погіршитися, а їй разом з колегами стане ще складніше працювати. Як розповіла Железняк, за останні вісім місяців з'їздила всього в дві гастролі і не змогла заробити багато грошей.

"Це і фінансово відчутно. Але іпотеку худо-бідно потихеньку виплачую", - заявила вона.

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