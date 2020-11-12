Клієнт на рівному місці втратив величезну суму грошей через незрозумілу роботу Приватбанку

Про це незадоволений клієнт написав у відгуку на порталі Мінфін.

За його словами, він намагався кількома транзакціями з картки Приватбанку зняти 100 тисяч гривень.

"5 транзакцій по 20000грн. Разом 100 000 грн. За результатами транзакцій прийшли СМС з правильними залишками, після всіх операцій баланс був позитивним, пізніше розраховувався карткою і знімав готівку в банкоматі самого Привату", - розповів він.



Але через тиждень він отримав повідомлення про те, що з його рахунку знята така ж сума аналогічними транзакціями.

"11.11.2020 вранці прийшло ще 5 смс про такі ж транзакції і про баланс на 100 000 грн. менше, ніж повинно бути. Як результат, у виписці Приват24 заднім числом додалися 5 нових транзакцій (операцій з видачі готівки) з точністю до секунди збігаються з тими, що були реально мною зроблені", - продовжив клієнт.

Він звернувся на гарячу лінію банку, де йому пообіцяли вирішити проблему протягом доби, оскільки нібито стався збій балансів.

"У чаті підтримки Приват24 тепер регулярно з'являється повідомлення:

«На жаль, на даний момент може спостерігатися некоректне відображення залишку в виписці по картках в Приват24 у зв'язку з подвійними списаннями по транзакціях здіснених 03.11.2020.

Рекомендуємо очікувати оновлення даних і централізованого повернення коштів. Приносимо вибачення за спричинені незручності». Минуло вже більше доби, а кошти так і не були повернуті. В онлайн чаті в Приват24 сьогодні (12.11.2020) вже були названі терміни 3-5 днів. Прошу допомоги з вирішенням цього питання представників банку, так як карта фактично заблокована і я не можу користуватися своїми коштами", - резюмував незадоволений клієнт у своєму відгуку.

"Ми працюємо над якнайшвидшим врегулюванням ситуації. Спасибі за розуміння", - відповів на скаргу співробітник Приватбанку.

Нагадавши, клієнти ПриватБанку залишилися без грошей, збій в системі не виявлено.

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