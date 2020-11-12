Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе і розповіла про цензуру
На фото красуня показала себе в сріблястому закритому купальнику з величезним вирізом. Наряд ефектно стискав пишний бюст красуні, що робило знімок максимально пікантним. Купальник не зміг прикрити і пружні сідниці, які можна помітити в кадрі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Прощай цензура", - підписала фотографію Сьюзі.
Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:
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"Ви ніби повернулися додому!", "Ви неймовірно досконала красива чарівна, ваша жіночність божественна зачаровує тіло неймовірно радісне феноменально ліпне гаряче бездоганне, красиве фото"," але дуже красиво", " Вау. Дуже красиво .. Ідеально. Мені дуже подобається. Поцілунок", "справжня краса", " олімпійські боги, мабуть, зляться, що ви тут серед смертних ...".
Ми писали, що відома модель Сьюзі Кортес блиснула своєю красою.
Зірка стояла біля вікна, красиво вигнувшись. Крихітні ліфчик і трусики, складалися з червоного мережива.
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