Колишній чоловік Ксенії Собчак Максим Віторган зізнався, як стосунки зі скандальною ведучою завадили його роботі

Російський актор театру і кіно Максим Віторган був одружений на відомій телеведучій і журналістці Собчак з 2013 по 2019 рік. У них є спільний син Платон. Зараз артист активно займається театральною режисурою і грає у нових проектах, проте він зізнався, що під час відносин з Собчак відчував труднощі з роботою. Про це пише Стархіт.

Віторган розповів, що сам він не соромиться висловлювати свою думку про події в Росії і це ніколи не приносило йому проблем, однак, коли він був одружений на Собчак, її опозиційна діяльність все ж негативно позначилася на його роботі.

"Коли я на ній одружився, то перестав зніматися взагалі. Близько року. У тому числі тому, що люди думали: "її прибрали з телебачення. Ну фіг знає, як там піде далі. Ми знімемо з ним кіно, а потім треба буде його прибрати. Краще не брати". Так щоб я піддавався суворій, жорсткій цензурі...такого поки не було. Ну або я про це не знаю", - розповів артист.

Варто відзначити, що після їх розлучення кар'єра Віторгана знову почала набирати обертів. Так, всього через кілька місяців після його скандальної бійки з новим коханим Собчак Костянтином Богомоловим Віторган дебютував в якості режисера з театральною постановкою "У місті Лжедмитрові".

Віторгана також стали частіше кликати в кіно, проте він намагається не забувати про роботу в театрі і продовжує грати в спектаклях.

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