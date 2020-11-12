Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе і розповіла про лимони
На фото красуня позувала в корсеті, який не зміг вмістити пишні груди Олени. Але зате Омович його затягнула настільки туго, що талія виявилася дуже маленькою. Модель в руках тримала чотири лимони, якими прикривала найпікантніше на грудях. Дівчина для кадру сіла на стіл, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Потрібно було цю фотку з лимонами вантажити, коли було 1.3 мільйона. Прогадала звичайно.Згодні?",- підписала фото Омович.
"У тебе талія 30 сантиметрів?",- запитав фанат.
"Короткий шлюб і втрата дитини": куди зникла і як зараз виглядає переможниця-красуня Х-Фактора Ніколайчук
Безбашенна мама Вєрки Сердючки без зайвих прикрас показала, як виглядає в житті: "Губки магніт"
Ані Лорак ледь втиснула бюст в тісний костюм і приголомшила вологим декольте: кадри закулісся
"Не треба було зраджувати": Корольова з'явилася у всьому чорному після втечі Тарзана і висунула вимоги, фото
"Та Ні, я не затягувала на повну корсет щоб вийшло 30)) у мене б очі з орбіт вилізли", - написала у відповідь Олена.
Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Дівчина і чотири лимона", "Ангел", "ще фото в корсеті, будь ласка", "вау, ти прекрасна, моя леді, я так сильно тебе люблю, ти красива".
Повідомлялося, що відома київська модель Олена Омович не змогла приховати бсют у відкритому комбінезоні.
Як видно на фото, представлених одним з магазинів, з яким співпрацює Омович, дівчина не може приховати гідності.
Нагадавши, Українська Кардашьян в прозорій білизні показала реальний розмір своїх " ягідок"
А ще Politeka писала, що українська Кардашьян звела з розуму плоским животиком на ранковому фото
Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян показала шалені втіхи в тонких мереживах на ліжку