Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе і розповіла про лимони

На фото красуня позувала в корсеті, який не зміг вмістити пишні груди Олени. Але зате Омович його затягнула настільки туго, що талія виявилася дуже маленькою. Модель в руках тримала чотири лимони, якими прикривала найпікантніше на грудях. Дівчина для кадру сіла на стіл, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Потрібно було цю фотку з лимонами вантажити, коли було 1.3 мільйона. Прогадала звичайно.Згодні?",- підписала фото Омович.

"У тебе талія 30 сантиметрів?",- запитав фанат.

"Та Ні, я не затягувала на повну корсет щоб вийшло 30)) у мене б очі з орбіт вилізли", - написала у відповідь Олена.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дівчина і чотири лимона", "Ангел", "ще фото в корсеті, будь ласка", "вау, ти прекрасна, моя леді, я так сильно тебе люблю, ти красива".

Повідомлялося, що відома київська модель Олена Омович не змогла приховати бсют у відкритому комбінезоні.

Як видно на фото, представлених одним з магазинів, з яким співпрацює Омович, дівчина не може приховати гідності.

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