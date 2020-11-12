Українська співачка, зірка "Танців з зірками" Юлія Саніна розповіла, як її чоловік ставиться до танців

Як повідомляє Politeka.net, в інтерв'ю програмі "Світське життя" вона розповіла, що умовою для участі в проекті для неї був одружений партнер. Чоловік і колега Саніної по групі The Hardkiss Валерій Бебко познайомився з Дмитром Жуком (партнер Юлії) і його дружиною до початку шоу.

За словами Саніної, після першого ефіру у неї була серйозна розмова з Валом, який порахував, що танець був сильно відвертий. Втім, Юлія пояснила чоловіку, що на сцені вона актриса, а танці далі в проекті будуть ще більш відвертими.

"Він бачить, як у мене горять очі, бачить, що я щаслива, тому він прощає деякі нюанси", - зізналася Саніна.

На її думку, тривала участь у проекті, під час якого вона майже весь час проводить на тренуваннях, позитивно впливає на їхні з чоловіком стосунки. Раніше Саніна весь час проводила з Валом, так як вони разом працюють. Зараз же вони довго не бачаться.

"Він скучить за мною, він мене більше обіймає, пестить, цілує, дзвонить мені", - розговорилася Юлія, додавши, що раніше ніколи не жила так.

Відзначимо, що Юлія – одна з претенденток на перемогу в шоу. Вона жодного разу не була в групі ризику.

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