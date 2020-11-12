Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка нагадала про себе участю в проекті "Танці з зірками", зізналася, що сім'я сильно змінила її характер

Як повідомляє Politeka.net, в інтерв'ю ЖВЛ на каналі "1+1" Ольга відверто розповіла про те, як її нинішній чоловік, генпродюсер «Нового каналу» Володимир Локотко вплинув на її життя.

На переконання Ольги, вона заслужила такого чоловіка. Він мало транслює свої почуття, але доводить свою любов вчинками. Крім цього, за словами Фреймут, чоловік завжди знаходиться поруч.

"Немає більше тієї агресивної Фреймут, яка ходила по ресторанах і псувала людям життя і бізнес", - переконує ведуча, додаючи, що змогла розслабитися і зайнятися дітьми, як тільки вийшла заміж.

Як відомо, Ольга вийшла заміж за Володимира, коли їй було 35 років. За цей час вона встигла народити чоловіку двох дітей.

"Найважливіше це те, як він ставиться до дітей. Для кожної жінки важливо, щоб поруч був той, хто любить її дітей", - підкреслила Ольга.

Нагадаємо, що Фреймут стала широко відомою під час роботи в ранковому шоу «Підйом» на «Новому каналі». Після нього вона вела ряд популярних проектів на каналі, в тому числі шоу «Ревізор», яке писалося під неї. Пізніше Ольга працювала на "1+1" і "Інтері".

Нагадаємо, що Ольга Фреймут обрушилася з тирадою на грішників і марнотратників життя: «Моя місія...».

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