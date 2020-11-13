Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, похвалилася розкішним виглядом в бікіні не за розміром

Популярна модель є блогером в Instagram вже цілих шість років. Про це пише Politeka.net. Після того, як дівчина почала вести свою сторінку в соціальній мережі, її популярність різко зросла і кількість шанувальників перевалила за кілька мільйонів. Тепер Настя намагається показувати якомога більше зухвалих кадрів для залучення уваги.

Пікантне фото, на якому вона позувала в салатовому купальнику з тонкими лямками, зібрало кілька сотень коментарів. Багато хто був вражений образом Квітко, адже дівчина знову одягла бікіні не за розміром, посвітивши при цьому пишним бюстом.

Має намір примірявши ліфчик, який приховує форми лише від частини, Настя домоглася потрібного ефекту – в мережі відреагували дуже скандально на витівку моделі. У поєднанні з неприродно тонкою талією і великими стегнами її образ вийшов дуже незвичайним.

"Ви носите все, що носите вдома?; Я просто закохався🔥; ви подібні Єві в Едемі, яка витрачає те, що ви пропонуєте поїсти; Зелений наряд вам йде. Гарне обличчя і чудове тіло. Вдалого дня і дня; я сподіваюся бути з тобою в цей момент😍 🔥 😋 😋; гарне фото; привабливо і красиво😍 😍 🔥; ти маленька принцеса; всі кольори нижньої білизни роблять красивіше😢 😢».

Раніше ми писали, що Анастасія змогла підкорити шанувальників одним лише фото. Вся справа в тому, що красуня одягла незвичайний жовтий бікіні, зовсім не приховує її достоїнств. Крихітна тканина не змогла приховати бюст шостого розміру і тонку талію. Примітно, що при вазі 70 кілограм при низькому зростанні дівчині вдається виглядати помітно стрункіше, ніж зазвичай.

Квітко позувала до об'єктива боком, щоб показати тим самим не тільки вислизнули груди з-під тонкої тканини купальника, але ще і посвітити неприродно пишними стегнами. Анастасія вдало вигнулася поруч з камерою і справила бурхливий ефект на шанувальників.

"Гарна погода нагадала мені цю фотографію. Гарних днів☺️", - пише Настя під постом.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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