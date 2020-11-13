Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала яскравий образ в костюмі з блискітками

Ебі почала модельну кар'єру після того, як зрозуміла, що зі своєю зовнішністю вона може домогтися набагато більшого, якщо не буде сидіти на місці. Про це пише Politeka.net. Спочатку дівчина працювала офіціанткою і займалася підробітками, а після першої професійної фотосесії стала отримувати запрошення на зйомки в чоловічих журналах.

Ретчфорд не стала рекламувати одяг, зосередившись на темі нижньої білизни. Тому в Instagram Ебі можна знайти лише пікантні і відкриті кадри, які демонструють її фігуру у всій красі.

На одному з таких фото модель позувала в бежевому костюмі з блискітками, причому на бюсті видно, що ліфчик з скрутному приховує її гідності і явно замалий розміром. Незмінний яскравий макіяж був зроблений зі спеціальним акцентом на пухкі губи, а чорні локони укладені в звичну зачіску без шпильок.

Ось як реагують в мережі:

"Літній час😴; це нечесно ... 👏😍🤤; Не можу дочекатися, коли ти попрацюєш з моєю дівчиною @alayzacaseymakeup 😍👏🏼👏🏼; Буквально лялька 💕; Краса💕; Вау, дитинко, ти такий ідеальний❤️; Така краса 😍😍; Незалежно від кількості, це просто приголомшливо 👏 як твоє тіло завжди робить цей чортовий одяг таким ідеальним👌🏻; Як чудово; Абсолютно приголомшливо; Чудово 🌹; ️❤️Красива жінка 💖💖; # 1 приголомшливе видовище🌹; Ох, мені не терпиться попрацювати з тобою !!!!; Гарний постріл @abigailratchford виглядає чудово".

Так як модель рекламує нижню білизну, вона звикла вибирати досить відкриті і незвичайні образи. Найчастіше мережива не можуть приховати і сантиметра не її тілі. Саме тому фото Ебі в Instagram бурхливо обговорюються фоловерами.

Так, Ретчфорд ділиться фото не так часто, як інші моделі, але постійно вражає образами під час публікації нових кадрів. Дівчина не повторює вибір вбрання і стилю, але дуже часто їй пишуть, що вона порушує межі пристойності. Як видно на фото, Ебі просто задерла ліфчик з білими мереживами і показала гідності без найменшого збентеження.

Яскравий макіяж, безліч масивних прикрас і аксесуарів з камінням, а також акцент на бюсті справили враження на шанувальників.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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