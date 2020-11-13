Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в незвичайному вигляді

На фото красуня позувала в крихітних трусиках і без ліфчика. Зірка визирала з балкона і демонструвала апетитні груди, які трошки тільки вдалося прикрити рукою. Волосся було у дівчини розпущеним, а образ Сьюзі доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Причина, по якій я посміхаюся", "красива русалка" ," найкрасивіша з усіх богинь", "Шикарний малюк", "красива дитина" ," ти мрія"," ти занадто красива жінка"," ця груди, матуся, занадто шикарна"," Дорогоцінна, я люблю тебе", " Чудненько виглядаєш на фото!!!", "дозволь мені побачити твої....", "Ти чудова бум-бум", "ти прекрасна в кожній позі", "я хотів би бачити тебе такий щоранку".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес блиснула своєю красою.

Зірка стояла біля вікна, красиво вигнувшись. Крихітні ліфчик і трусики, складалися з червоного мережива. Настільки пікантне маленька білизна чи приховувало найпікантніші місця, але модель це не бентежило, вона навпаки дуже любить пограти з фантазіями фанатів, іноді можна і без білизни.

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