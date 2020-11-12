Кабінет Міністрів впроваджує політику "єдиного звернення" для призначення пенсій українцям

Як повідомляє Politeka.net, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про прийняте рішення під час засідання уряду 11 листопада. Нововведення повинні спростити процедуру для пенсіонерів, які збираються отримувати виплати.

"Уряд підтримав рішення про введення політики "єдиного звернення" в питанні призначення пенсій", - пояснив Денис Шмигаль. - "Відтепер не потрібно буде йти в Пенсійний фонд, потім в банк для відкриття рахунку, потім чекати, потім знову в банк... Це ще один крок для спрощення роботи соціальної сфери".

За словами прем'єра, тепер українцям достатньо звернутися безпосередньо до Пенсійного фонду і подати заяву про призначення виплат. Після цього Фонд або органи соціального захисту зобов'язані відкрити для громадянина рахунок у банку.

Раніше Мінсоцполітики запропонувало розділити українців на категорії і визначити, кого вважати літніми. Згідно з ініціативою, особами похилого віку вважаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства у віці 60 років і старше. Виділяють ще такі підкатегорії:

Особи старечого віку - від 75 до 90 років включно.

Довгожителі - від 90 років і старше.

Людей, яким до пенсійного віку залишилося не більше двох років, в міністерсві пропонують називати "особами передпенсійного віку".

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