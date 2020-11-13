Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе в максимально жаркому образі

На фото Кассандра позує в маленькому бікіні, яке складалося практично з мотузочок. Модель сиділа на лавочці біля басейну, а волосся залишила розпущеним. Зірка без сорому показувала своє апетитне тіло, адже клаптики тканини практично не прикрили його. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Посміхаючись сьогодні весь день, тому що я розбудив 1 мільйон з вас! Велике вам спасибі за те, що ви тут!

І також, Я хочу висловити величезне спасибі нашим ветеранам, які служили цій великій країні!",- написала дівчина під фото.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шалено красива", "посміхайтеся весь день", "привітання", " Я люблю тебе, Белла. Поцілуй мене, будь ласка. Ви Божественні", "чудовий статус", "чудова красуня", "Красива дівчина", "як мені подобається ця краса", "гаряча дівчинка".

Повідомлялося, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) показала себе майже повністю оголеною.

Модель позувала на березі, під час того, як хвилі мочили її тіло.

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