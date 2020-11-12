Співачка Настя Каменських показала свій звичайний ранок - і довела публіку до екстазу
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в оголеному вигляді.
Гаряча брюнетка з розпущеним волоссям сфотографувала своє відображення в дзеркалі, судячи з усього, у ванній. Настя, ще не розгубивши остаточно совість, повернулася боком, залишивши "сором" за кадром. Але й без того, оголені плічка і частково спина розбурхали публіку.
Каменських грайливо подивилася в сторону, посміхнувшись кінчиками губ.
"Прокинулася ось так 😄 Спорт, душ під музику, смачний сніданок і теплі слова рідним - мої обов'язкові атрибути класного ранку 🥰 а які Ваші? Розкажіть 😘", - поділилася зірка, звернувшись до користувачів.
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Ті не змусили себе довго чекати з захопленими коментарями:
"Гарна🔥"
"Мені потрібно побачити більше !!! Я хочу побачити більше!! 😍"
"Ефектно👍"
"Яка ж ви красива, з кучерями особливо, на мій смак, абсолютно прекрасна!"
"Хто це..."
"Клас, Потапу привіт!"
"Зад правильно що не показуєш😂"
"Схожа на Маргариту з роману Булгакова🔥"
"Яка ти красива сонечко!!! Більше фото викладай!!!!) 😘"
Раніше ми повідомляли, репер Потап похвалився успіхами дружини Насті Каменських у своєму Instagram. Скоро повинна вийти її нова пісня. Потап вже не може дочекатися.
"Я обожнюю, коли жінка співає про свої почуття, особливо моя @kamenskux #nk #vibe я довго чекав виходу цієї пісні і писав фанам на питання «коли ж у Насті буде лірика» скоро ... вже зовсім скоро, як вам ця історія?", - ділився в соцмережі артист.
Нагадаємо, грайлива Каменських позбулася білизни і спокусила поглядом