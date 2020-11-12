Співачка Настя Каменських показала свій звичайний ранок - і довела публіку до екстазу

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в оголеному вигляді.

Гаряча брюнетка з розпущеним волоссям сфотографувала своє відображення в дзеркалі, судячи з усього, у ванній. Настя, ще не розгубивши остаточно совість, повернулася боком, залишивши "сором" за кадром. Але й без того, оголені плічка і частково спина розбурхали публіку.

Каменських грайливо подивилася в сторону, посміхнувшись кінчиками губ.

"Прокинулася ось так 😄 Спорт, душ під музику, смачний сніданок і теплі слова рідним - мої обов'язкові атрибути класного ранку 🥰 а які Ваші? Розкажіть 😘", - поділилася зірка, звернувшись до користувачів.

Ті не змусили себе довго чекати з захопленими коментарями:

"Гарна🔥"

"Мені потрібно побачити більше !!! Я хочу побачити більше!! 😍"

"Ефектно👍"

"Яка ж ви красива, з кучерями особливо, на мій смак, абсолютно прекрасна!"

"Хто це..."

"Клас, Потапу привіт!"

"Зад правильно що не показуєш😂"

"Схожа на Маргариту з роману Булгакова🔥"

"Яка ти красива сонечко!!! Більше фото викладай!!!!) 😘"

Раніше ми повідомляли, репер Потап похвалився успіхами дружини Насті Каменських у своєму Instagram. Скоро повинна вийти її нова пісня. Потап вже не може дочекатися.

"Я обожнюю, коли жінка співає про свої почуття, особливо моя @kamenskux #nk #vibe я довго чекав виходу цієї пісні і писав фанам на питання «коли ж у Насті буде лірика» скоро ... вже зовсім скоро, як вам ця історія?", - ділився в соцмережі артист.

Нагадаємо, грайлива Каменських позбулася білизни і спокусила поглядом