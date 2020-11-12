Телеведуча й учасниця "Comedy Woman" Катя Варнава наважилася показати себе без одягу

Як передає Politeka.net, колишня партнерка Сергія Притули та Лесі Нікітюк у шоу "Хто зверху?" опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, яким сильно вразила публіку.

Абсолютно гола Варнава зігнула ногу в коліні і нагнулася, блиснувши спокусливим силуетом. Катя частково прикрила бюст рукою, залишивши все ж користувачам можливість розгледіти пружні округлості. Також дівчина розбурхала нічим не прикритими сідницями. Вдале освітлення й використання тіней створили з цього знімка шедевр: кадр вийшов не вульгарним, а, швидше, еротичним.

Заради цього фото Варнава не тільки остаточно позбулася сорому, але й поміняла імідж. Дівчина здивувала пишною копицею: максимально накрутивши локони. До цього вона з'являлася на фото в Instagram з більш-менш прямим волоссям.

"... потрібно бути смішним для всіх", - підписала знімок зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене: варто відзначити, не всі залишилися в захваті.

"У мене це фото викликало, смуток і відчуття, що Вас не розуміють! (я не песиміст, якщо що!) я так бачу!"- "Ви даремно так, впевнена в собі жінка на фото перед вами!"

"Негритянки напружилися"

"Навіщо так лякати людей-то"

"Дуже красива, дуже зворушлива. Весела, але несмішна. Смішні ваші сценки і ролі. Ви завжди для мене красуня"

"Катя, дуже сміливо! 🔥🌹🔥"

"Скелетон 😂"

"🔥Катерина, ти запалюєш..."

"Ось це шоколадка!!!🔥🤪"

"Це 🔥а ось накачані попи силіконом, стоячі тіті з імплантами і губи на пів-обличчя ось це пи*ец повний"

Нагадаємо, мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

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