Дружина актора студії "Квартал 95" Євгена Кошового, Ксенія, показала, як змінилися їх доньки

Вона розмістила в сторіз соцмережі "Instagram" серію роликів про сімейний похід в салон краси, де 12-річній Варварі і 6-річній Серафимі зробили нові зачіски, повідомляє Politeka.net. Поки дівчатка чекали черги, вони випили трохи какао, при цьому молодша обурилася, що старша вирішила випити з її чашки.

Потім Ксенія Кошова показала, як задоволеною Серафимі миють голову перед процедурою. Відразу після цього перукар зайнялася зачіскою дівчинки.

"У нас всі 33 задоволення сьогодні. Краса? Спасибі, чарівниця Наташа", - вимовила мама за кадром.

Після молодшої сестри, настала черга Варвари. дочка Кошового вирішила сильно вкоротити волосся і зробила це самостійно: під керівництвом майстра вона взяла в руки ножиці і відрізала зайві локони з одного боку. Цей крок дався їй нелегко, і вона кілька секунд була вражена, тримаючи в руках власне волосся.

"Ну красуня, красуня. Вже можемо так і залишити. Тут тобі ноу-хау, розумієш", - пожартувала Ксенія, підбадьорюючи дочку.

В результаті Варварі не тільки обрізали волосся, але і висвітлили їх. На одному з останніх роликів вона зайшла в квартиру в новому іміджі, дівчину насилу можна дізнатися через кардинальні зміни.

"Кого це до нас занесло? Що за тітоньку?",- зазначила Ксенія Кошова.

Серафима перетворилася не так радикально - їй злегка вкоротили волосся, підрівняли локони і зробили елегантні кіски з кільцями.

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