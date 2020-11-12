Дружина екс-глави МОЗ Олександра Квіташвілі не вижила після хірургічного втручання

Про це пише Обозреватель.

Так, не стало 35-річної Анастасії Островської, яка померла через місяць після операції з видалення каменів з жовчного міхура в приватній клініці.

З'ясувалося, що директором приватної клініки, в якій проводили операцію Анастасії, виявився близький друг екс-глави МОЗ Олександра Квіташвілі.

Операція затягнулася на 5 годин, хоча її планували проводити без розрізу і вона повинна була зайняти 40 хвилин, але все пішло не за планом, коли медики помилково перерізали посудину, що живила печінку.

Через тиждень реабілітації Анастасії Островської довелося робити ще одну операцію через проблеми з дренажами. Дружині екс-глави МОЗ Квіташвілі провели четверту операцію: 35-річну дівчину ввели в наркотичний сон і провели ряд реанімаційних дій, які не увінчалися успіхом, і ввечері 9 листопада вона померла.

ЗМІ поки не володіють інформацією, чи планує Олександр Квіташвілі робити якісь дії, щоб притягнути медиків до відповідальності за недбалість, яка призвела до смерті його дружини.

"Я люблю тебе. Де б ти не була. Я програв, не зміг врятувати тебе. Прости мене, крихітко", - написав Квіташвілі в Facebook і залишив публікацію у вільному доступі лише для друзів.

Зазначимо, що Олександр Квіташвілі очолював МОЗ з 2 грудня 2014 по 14 квітня 2016 року. До цього протягом 2,5 років обіймав посаду Міністра праці, охорони здоров'я та соціального захисту Грузії.

Квіташвілі втратив посаду голови МОЗ після того, як другий уряд Арсенія Яценюка було відправлено у відставку.

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