Жена экс-главы Минздрава Александра Квиташвили не выжила после хирургического вмешательства

Об этом пишет Обозреватель.

Так, не стало 35-летней Анастасии Островской, которая скончалась через месяц после операции по удалению камней из желчного пузыря в частной клинике.

Выяснилось, что директором частной клиники, в которой проводили операцию Анастасии, оказался близкий друг экс-главы МОЗ Александра Квиташвили.

Операция затянулась на 5 часов, хотя ее планировали проводить без разреза и она должна была занять 40 минут, но все пошло не по плану, когда медики по ошибке перерезали сосуд, питавший печень.

Спустя неделю реабилитации Анастасии Островской пришлось делать еще одну операцию из-за проблем с дренажами. Жене экс-главы МОЗ Квиташвили провели четвертую операцию: 35-летнюю девушку ввели в наркотический сон и провели ряд реанимационных действий, которые не увенчались успехом, и вечером 9 ноября она скончалась.

СМИ пока не владеют информацией, планирует ли Александр Квиташвили предпринимать какие-то действия, чтобы привлечь медиков к ответственности за халатность, которая привела к смерти его жены.

"Я люблю тебя. Где бы ты не была. Я проиграл, не смог спасти тебя. Прости меня, детка", - написал Квиташвили в Facebook и оставил публикацию в свободном доступе лишь для друзей.

Отметим, что Александр Квиташвили возглавлял МОЗ с 2 декабря 2014 по 14 апреля 2016 года. До этого в течение 2,5 лет занимал должность министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

Квиташвили потерял должность главы МОЗ после того, как второе правительство Арсения Яценюка было отправлено в отставку.

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