Популярна американська модель Кайлі Дженнер похвалилася формами в одному бюстгальтері
Домашні селфі 23-річної красуні у відвертому образі з'явилися на її фан-сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Юна сестричка Кім Кардашьян в свої роки встигла стати наймолодшою мільярдеркою в світі і прославитися не тільки як зірка телешоу і успішна підприємець, але і як модель, яка не соромиться позувати в найсміливіших образах.
На нових домашніх кадрах Кайлі зняла себе в дзеркалі на тлі дивана. Модель демонструє свою соковиту фігуру у вільних домашніх штанях і білому ліфчику. Варто відзначити, що бюстгальтер ледве утримує пишні форми красуні, яка спокусливо згинається перед дзеркалом.
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Незважаючи на те, що вона фотографується вдома, Кайлі доповнила свій образ яскравим макіяжем. Модель явно намагається підібрати такі пози, в яких її тіло виглядає найбільш ефектно.
У підписі до знімка шанувальники назвали зірку "поганою дівчинкою". Фанатам її образ припав до душі, про що свідчать численні лайки і коментарі.
Раніше ми писали, що Кайлі поділилася фото в постала в гламурному образі, продемонструвавши свою яскраву красу. Дівчина позує в стильному бежевому костюмі з бірюзовим принтом.
Особливої родзинки поряд надає короткий топ з довгими рукавами. Через свій розмір він ледь прикриває пишні груди Кайлі, змушуючи їх буквально вивалюватися знизу.
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