Популярна американська модель Кайлі Дженнер похвалилася формами в одному бюстгальтері

Домашні селфі 23-річної красуні у відвертому образі з'явилися на її фан-сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Юна сестричка Кім Кардашьян в свої роки встигла стати наймолодшою мільярдеркою в світі і прославитися не тільки як зірка телешоу і успішна підприємець, але і як модель, яка не соромиться позувати в найсміливіших образах.

На нових домашніх кадрах Кайлі зняла себе в дзеркалі на тлі дивана. Модель демонструє свою соковиту фігуру у вільних домашніх штанях і білому ліфчику. Варто відзначити, що бюстгальтер ледве утримує пишні форми красуні, яка спокусливо згинається перед дзеркалом.

Незважаючи на те, що вона фотографується вдома, Кайлі доповнила свій образ яскравим макіяжем. Модель явно намагається підібрати такі пози, в яких її тіло виглядає найбільш ефектно.

У підписі до знімка шанувальники назвали зірку "поганою дівчинкою". Фанатам її образ припав до душі, про що свідчать численні лайки і коментарі.

Раніше ми писали, що Кайлі поділилася фото в постала в гламурному образі, продемонструвавши свою яскраву красу. Дівчина позує в стильному бежевому костюмі з бірюзовим принтом.

Особливої родзинки поряд надає короткий топ з довгими рукавами. Через свій розмір він ледь прикриває пишні груди Кайлі, змушуючи їх буквально вивалюватися знизу.

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