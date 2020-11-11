Деяким знаменитостям заради любові доводиться йти наперекір своїм рідним і близьким: так склалося і з шлюбами Анджеліни Джолі, Меган Маркл і Ольги Бузової

Politeka.net зібрала три історії зіркових пар, які одружилися, незважаючи ні на що, і шлюб яких опинився в епіцентрі гучних скандалів.

Голлівудські зірки Анджеліна Джолі і Бред Пітт офіційно одружилися через роки співжиття, пройшовши через гучний скандал зі зрадами актора Дженніфер Еністон. Батьки актора були проти шлюбу сина, дорікаючи Джолі в розпусності. Але в 2014 році пара все ж зіграла весілля, але щастя тривало недовго: зірковий шлюборозлучний процес все ще тягнеться з 2016 року.

Анджелина Джоли и Брэд Питт официально разведены... Gepostet von Субботний Рамблер am Sonntag, 14. April 2019

Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова вийшла заміж за футболіста Дмитра Тарасова всупереч волі батьків. Мама Ольги запідозрила недобре, коли в 2012 році мова зайшла про шлюбний договір. Шлюб телеведучої і футболіста протримався чотири роки, а тепер Бузова у всіх інтерв'ю розповідає про зради колишнього з моделлю Анастасією Костенко.

Британський принц Гаррі і його кохана, колишня актриса Меган Маркл вступили в шлюб, незважаючи на всі перешкоди. Королева Єлизавета II намагалася напоумити онука, вважаючи, що американська артистка - не пара принцу. Зараз Гаррі та Меган склали з себе королівські обов'язки і вирушили жити подалі від рідних принца - в США, за що постійно піддаються жорсткій критиці і цькуванні з боку британців.

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