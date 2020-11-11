Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка природного бюста 13-го розміру, продемонструвала свої форми в тонкій майці і зізналася, від яких питань втомлюється найбільше
Красуня поділилася новим постом у своєму Instagram, передає Politeka.net.
У ньому Кузнєцова розповіла, що щодня отримує безліч повідомлень від своїх шанувальників, проте дуже багато з них написані як під копірку.
"В основному всі пишуть: Привіт, як справи, ти дуже красива, чим сьогодні займалася, який зріст, вага, силікон, натуральні, який розмір, як твій день, чому не відповідаєш?!",- розповіла модель.
Вона зізналася, що була б не проти поспілкуватися з шанувальниками, якби вони вийшли за рамки цих тем.
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Кузнєцова також показала жартівливе відео, на якому вона сидить за столом перед камерою в тонкій білій майці з глибоким декольте і кокетливими смужками тканини прямо на грудях. Красуня крутить своїм "багатством" перед камерою, а зверху можна побачити напис: "Натуральні?". Потім в кадрі з'являється невідомий хлопець, який вимовляє: "Може бути...а може і ні".
"А може, пішов ти?",- "відповідає" йому Кузнєцова.
Шанувальники моделі тут же відреагували на відео.
"Натур продукт", "Привіт, гарного вечора", "не звертайте уваги на негативних людей ви шикарна", "у неї такий гумор, з такою не нудно", "Заворожує", - пишуть люди.
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