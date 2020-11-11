Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, що у зв'язку з поганою епідемічною ситуацією карантин може бути продовжений

Як розповідає Politeka, про це він повідомив в ефірі програми «Хард з Влащенко».

"Мова зараз не йде про те, чи в змозі ми його пройти легко, Ні, ми будемо його проходити важко. Головне зараз з якими, як би це не звучало, людськими втратами ми його пройдемо», - зазначив він.

За словами Степанова, карантин по всій території України може тривати до квітня 2021 року.

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Наприклад, якщо раніше мова йшла про те, щоб не допустити глобального поширення вірусу, стверджує Степанов, то зараз вже ситуація змінилася - медики намагаються максимально скоротити кількість можливих жертв китайського вірусу.

До цього ми розповідали, що Максим Степанов закликав не сіяти паніку і не поширювати дезінформацію з приводу нібито скасування всіх планових операцій

Степанов підкреслив, що деякі так звані "експерти" обрушилися на нього зі шквалом критики через те, що люди нібито не зможуть лягти на операцію і через це ризикують своїм здоров'ям.

Міністр закликав таких людей спочатку розібратися в питанні, а потім робити якісь заяви з цього приводу.

Нагадавши, операції та госпіталізації в Україні заборонили: термінова Заява МОЗ, "відсьогодні…".

Як повідомляла Politeka, карантин вихідного дня: Вірусолог розповіла про наслідки, "так буде тільки гірше...".

Також Politeka писала, що карантин максимально посилять, з'явилася важлива Заява Степанова: "буде загальна зона...".