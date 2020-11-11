Відома модель Сьюзі Кортес, яка двічі отримала титул за найкрасивіші сідниці, блиснула своєю красою
Знаменитість з ідеальною фігурою хвалиться нею в найспекотніших позах і нарядах, пише Politeka.net. Так, красуня опублікувала фото в Instagram, на якому постала в нижній білизні.
Зірка стояла біля вікна, красиво вигнувшись. Крихітні ліфчик і трусики, складалися з червоного мережива. Настільки пікантна маленька білизна ледь приховувала найпікантніші місця, але модель це не бентежило, вона навпаки дуже любить пограти з фантазіями фанатів, іноді можна і без білизни.
Не можна не відзначити пружні сідниці зірки, які просто захоплювали своєю ідеальною формою і притягували погляд.
Зірка взула довгі латексні ботфорти, обтягнули її накачані ніжки. Модель зігнула одну з ніжок, блиснувши довгими підборами.
"Наталя поки ти відпочиваєш теж хлопчиків зняла": Тарзана спритно провчили за зраду Корольовій
Дочки Брежнєвої, Седокової, Джолі та інших зірок зводять з розуму красою: топ фото юних "богинь"
Зірка "Дизель шоу" похвалився красунею-дружиною під час прогулянки: "Ідеальний час, щоб…"
Анастасія Заворотнюк почала виходити на вулицю, хвороба змінила зовнішність "прекрасної няні": "Після лікування..."
Майже за годину пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень у бік такої казкової красуні.
Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала в синій білизні і прозорій накидці, яку відчинила. Дівчина стояла з розпущеним волоссям, а образ доповнила стильними прикрасами на руці. Фото вийшло ефектним і спокусливим, адже вигляд у Сьюзі був ідеальним.
Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала в рожевому обтягуючому топі, який злегка оголив її ідеальні вигини і татуювання. При цьому довжина топіку здавалася настільки екстремальною, що груди ледь не вистрибували з-під нього.
Відверта красуня постала без штанів і білизни, але, на щастя, кадр був обрізаний, тому найінтимніше вдалося приховати.
Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць пристрасно погладила свій бюст
А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць оголила "персики" і влаштувала спекотні танці на камеру
Також Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць показала свою головну родзинку