Співак Дан Балан, з яким приписують роман артистці Тіні Кароль, показав своє обличчя крупним планом на цікавому фото

Відомий артист рідко балує своїх шанувальників знімками, пише Politeka.net. Цього разу співак опублікував нове фото, на якому постав у загадковому образі.

Балан позував за склом, на половині його обличчя з'явилася темна тінь. Артист кинув погляд наліво. У підсумку фото вийшло досить цікавим, тим більше, що можна було розглянути обличчя артиста крупним планом.

"Червоні очі...тінь японської айви...осінь відпускає...",- написав Балан.

За годину пост зібрав понад 15 тисяч лайків і багато коментарів.

"Я не сплю?!?!?! Друга фотка за тиждень!!! 🥳🥳❤️❤️😂", "Данннннн💔", "Тіна не в тій стороні, дивись вправо", " Ммм...🤤 ", "Дане, який ти загадковий", " айва в'яже😩"," ми сумуємо 💔", " Добрий вечір, прекрасного вечора дорогий Данюшо🤗 🥰 великий привіт з Німеччини❤", "де пропадав?", "Який ти гарний💔", " Боже, друга фотка за тиждень, ми ж і звикнути можемо🔥 🔥 🔥", " балуєш нас, Данік❤️🙌"," Ааа, гарний 😍 🔥"," нереальний😍 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Дан Балан позував з двома темношкірими дітьми, а за ними видніються і інші малюки. Цей знімок був зроблений під час зйомок кліпу Numa Numa 2 в Уганді, в якому Балан щосили веселився з місцевими малюками, згадуючи культову пісню O-Zone - Dragostea Din Tei.

Раніше повідомлялося, що Дан Балан опублікував кадри зі свого нового кліпу на пісню "Crazy Loop-80's on my brain". У ньому співак приміряв на себе стильний образ з 80-х.

Нагадавши, смиканий Дан Балан розбурхав новим відео, Кароль виявилася не при справах: "краще б була Тіна...".

Як повідомляла Politeka, фліртуючу Тіну Кароль запідозрили в романі зі своїм гітаристом: "Вся історія з Даном Баланом...".

Також Politeka писала, що спільне відео Тіни Кароль і Дана Балана викликало справжній переполох:"нарешті всі сумніви пішли".