Українська співачка Настя Каменських похвалилася красою, елегантно приспустивши джинсовий наряд

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Є такі почуття і слова, якими хочеться поділитися з іншими. Особливо якщо вони про любов. Зовсім скоро ви зможете відчути те, що я зберігала у своєму серці», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії Каменських позує в джинсовому вбранні, який вирішила ефектно приспустити. При цьому красуня не забула про свій "фірмовий" хижий погляд.

"Боже, як хочеться швидше побачити твій новий хіт" « " Слова з пісні досі ніяк не виходять з голови😍 це дуже зворушливо, прямо в душу. Шалено чекаємо прем'єри", "кайфова», «дуже крута», «ти нереальна», "шикарна леді", - пишуть її шанувальники.

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Настя опублікувала в соцмережі відеоролик, на якому вона їде за кермом автомобіля і розповідає своєму співрозмовнику новину про те, що їй прислали перше демо нової пісні й вона співачці дуже сподобалася.

"Вона просто нереальна... Якісь дивні почуття... Вона не просто сексуальна, не просто пісня, вона вивертає навиворіт все жіноче єство", – не стримує емоцій зірка.

Нагадавши, сяюча Каменських вразила різким перетворенням, одна деталь все змінює:»Льоші нереально пощастило".

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