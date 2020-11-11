Співачка Світлана Лобода розворушила своїх шанувальників пікантним виглядом в строгому костюмі

Таке під силу лише обдарованим артистам, повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

Так, сьогодні 38-річна знаменитість опублікувала в соцмережі свіжі кадри, на яких постала в дещо двоякому образі. Світлана одягла для зйомок строгий діловий костюм молочного кольору, однак це не обдурило її численних шанувальників: вони розгледіли на кадрах і чуттєві губи своєї улюблениці і витончені кисті рук, також не обійшли увагою свіжий колір обличчя і пікантну родимку в глибині декольте.

"Світ ділиться на реальність і ілюзії Любов це ілюзія для багатьох але не для нас,правда?❤ ️ ",- підписала Лобода знімок.

Фолловери менш ніж за півгодини примудрилися поставити близько 20 тисяч лайків, а також написати велику кількість хвалебних коментарів.

"Любов існує, тому що любов - це ви дуже красива!✨ ✨ ✨ ✨ Ну ви ж реальна...) ❤ ️ Шалено красива💞 хіба ілюзія може зараз виставляти цей пост? У цієї дороги немає початку, і ніколи не буде кінця...🔥 😍 І любов для мене це ілюзія,тому що, була справа богиня ! ❤️ Біла леді) розумниця і красуня ніжність Божественна Світлана така чарівна шикарна ☺ звичайно правда! Я пам'ятаю це спасибі на пісні року 2017 💘 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 на все життя😘💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕👄спасибі Лобода! Повертаю з Любов'ю🤲❤ звичайно повністю з вами згодна, шикарна❤❤", - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що Світлана Лобода позувала в блискучому боді, накинутому на одне плече чорному халаті і в боксерських рукавичках.

Дівчина вдало повернулася до камери, ставши боком, щоб користувачі змогли розгледіти її пружний "горішок" - важко не звернути увагу на так спокусливо випирає частина тіла.

Світлана зухвало подивилася в камеру, піднявши одну руку у важкій рукавичці до чола.

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Як повідомляла Politeka, Світлана Лобода, показавши сідниці крупним планом, заманила апетитними формами: "збираюся займатися...".

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