Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова зганьбилася виглядом в брудному спортивному одязі

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Волочкова опублікувала кілька фото і відео із зустрічі з коучем по саморозвитку. Спочатку Волочкова хвалилася своїм обідом, який складався лише з огірків. Задоволена Волочкова посміювалася над тим, як мало вона їсть.

У мережі традиційно розкритикували балерину.

"Така удавальниця, ага наїлася вона цією зеленню, сама там мабуть м'яса за кадром хавнула..з макаронами", "закушує вже", - пишуть люди.

Пізніше Волочкова опублікувала ганебний знімок, який миттю розлетівся по мережі. На фото вона стояла поруч з подружкою в брудному блакитному трико. Видно було, що костюм Волочкова натягнула на голе тіло. На ньому були розводи, і сильно виділявся бюст.

"Як же вона моторошно виглядає"," яка потужна рука сталевара тримає букет. Навіщо я це побачила", " Прально, треба пузень трояндами прикривати. А то неувязочка вийде. Ніби як їла листочки шпинату, а пузень випирає», «скільки ж не праний цей купальник», «Бог мій, употіла, розводи які, ну сі**ки як завжди в очікуванні дива», - розкритикували балерину в мережі.

Нагадаємо, що розпусна Волочкова засвітила зайве в ультракороткій комбінації:"не соромно".

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