Старша дочка відомої актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна вкотре захопила фанатів, похвалившись у соцмережах своєю природною красою
30-річна актриса, яка давно вже проживає і працює в Росії, на своїй сторінці в соцмережі Instagram показала нове фото, повідомляє Politeka.net.
На знімку Антоніна сидить на сходинках в легковажному літньому платтячку, причому на ногах знаменитості Немає взуття, дівчина вирішила, що без нього їй буде зручніше.
Волосся актриси розпущене, погляд іскриться радістю, а сукня пошита таким чином, що в районі бюста тканини немає, і всі можуть бачити красиві груди Антоніни.
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"До Нового року готова ! 🎄 "–- підписала кадр знаменитість.
За короткий час пост зібрав безліч лайків і позитивні коментарі від відданих фанатів знаменитості.
"🌟 🌟 🌟У вас хороший смак одягу 🌺 добре вам! А мені кілограма на 3 хоча б потрібно схуднути! Якийсь двозначний кадр! А так дуже крута фото, Тоня💜 ", – пишуть шанувальники.
Раніше ми повідомляли, що Тоня Паперна в черговий раз захопила публіку, показавши свою природну красу. На кадрі Тоня стоїть в чорній сукні з надто глибоким декольте, що дозволяє фанатам вдосталь насолодитися високим бюстом актриси. Правою рукою Паперна тримається за шию, її рот відкритий так, що добре видно бездоганні зуби зірки.
Судячи з геотегу, фотографія зроблена в знаменитому Луврі (Париж, Франція).
Нагадаємо, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.
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