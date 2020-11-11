Експерт розкрив прогноз на курс долара в Україні

Аналітик Андрій Шевчишин розповів, який курс очікувати українцям найближчим часом. 11 листопада долар на міжбанку продавався на рівні у 28,17 грн.

Надалі курс очікує зростання, пише Сьогодні. Як повідомив Шевчишин, незабаром курс складатиме 28,15-28,25 грн/дол. На ситуацію впливає інформація про зниження обсягу золотовалютних резервів України. А також не останні ролі грають зустріч глави НБУ з представниками МВФ в США і зростання числа тих, що заразилися китайським вірусом.

Аналітик зазначив, що днями раніше не було великих драйверів для руху. На ринок не вплинуло навіть розміщення ОВДП. З усім тим нерезиденти продовжують виходити з гривневих облігацій і "сидять у гривні", це формує навіс ліквідності для входу в долар або закупівлі нових облігацій за вищою прибутковістю.

Нагадаємо, експерт Михайло Кухар розповів, яким буде курс до кінця 2020 року.

Так, курс гривні не повинен обвалитися у прірву, адже природний коридор за макропоказниками цього року - 27-29 грн. На цей час в Україні долар коштує приблизно 28 грн і до кінця року його зростання прогнозується до 28-28,5 грн/дол.

Цей рік в Україні - рік припливу валюти, так як попит на валюту формують імпортери.

Раніше повідомлялося, що експерт Андрій Шевчишин заявив, що в листопаді очікується зміцнення гривні і ситуативна корекція. За прогнозом, також залишаються і девальваційні очікування.

Ймовірно, найближчим часом гривня стабілізується і почне послаблюватися до 28,3 гривень за долар, так як низькі ціни будуть залучати покупців.

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