Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив зміни до діючих Правил дорожнього руху

Як інформує Politeka з посиланням на повідомлення в Telegram-каналі народного депутата України Олексія Гончаренка, в діючі ПДР внесено ряд змін, що стосується як водіїв автомобілів, так і велосипедистів з пішоходами.

Так, велосипедистам відтепер дозволено їздити по смугах, на яких раніше міг їздити лише громадський транспорт.

Водіїв таксі, їх пасажирів, а також інструкторів з водіння пропонується позбавити керувати транспортними засобами з незастебнутими ременями безпеки. Виняток зроблено для людей з інвалідністю, які не мають можливості використовувати ремінь.

Пішоходи тепер зобов'язані в темний час доби використовувати або світловідбиваючі елементи на одязі або ж жилети з такими елементами.

Дорожній знак" Кінець дороги з удосконаленим покриттям " теж буде називатися і виглядати по-іншому: дорогу на ньому зобразять горизонтально, а над нею з'явиться силует авто. Називатися цей знак буде"зміна покриття".

Про всі зміни можна дізнатися з цієї посилання.

Раніше ми повідомляли, що в Раді і Міністерстві фінансів різні точки зору щодо розмитнення автомобілів на європейських номерах. Про це розповів нардеп Євген Брагар.

За його словами, деякі нардепи разом з Мінфіном виступають проти будь-якого варіанту доступного розмитнення.

Інша частина депутатів, як стверджує Євген Брагар, готові підтримати розстрочку митних платежів, але, щоб вони залишилися в нинішньому обсязі.

"І третя-є група активістів... які виступають за загальне доступне розмитнення, щоб був знову введений пільговий період, як це було в 18-19 році, як мінімум, на 6 місяців, щоб люди мали можливість завезти і розмитнити доступні автомобілі", - продовжив Брагар.

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