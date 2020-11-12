Знаменитості через стиль життя відрізняються один від одного

Цікаво порівняти зірок-однолітків: як же можна в одному віці виглядати зовсім по-різному

Погляньмо на знаменитостей-одноліток, які стежать за собою, але все ж деяких роки не щадять, передає Politeka.net.

51-річні актриси Кетрін Зета-Джонс і Дженніфер Еністон, обом по 51 року. Одна пекуча брюнетка, інша - русява красуня, обидві стежать за собою і мають чудовий вигляд на свій вік. Однак різниця в зовнішності помітна.

39-річні російська телеведуча Ксенія Собчак і модель Періс Хілтон дотримуються різних стилів. До того ж перша більше любить стримані кольори в макіяжі.

Пластичні операції змінили зовнішність Кайлі Дженнер так, що вона не виглядає на свій вік, на відміну від її однолітки - актриси Мейсі Вільямс, яка зберегла ангельські риси обличчя.

Комедійна актриса Анна Феріс не виглядає на свої 44 роки, на відміну від російської балерини Анастасії Волочкової. Розгульний спосіб життя позначився на обличчі жінки, якою захоплювалися мільйони.

Актриса Тетяна Веденєєва і зірка "Сватів" Тетяна Кравченко народилися у 1953 році. Перша досить сильно захопилася пластикою і "уколами краси", а друга вирішила залишити все, як є. Хто з них виглядає краще - вирішувати вам.

А ось і у чоловіків помітна різниця у віці, особливо, якщо згадати образи життя обох. Так Сергію Звєрєву і Михайлу Єфремову по 57 років - перший ретельно стежить за собою, а другий... Про життя другого вже всім давно відомо.

Актори Рассел Кроу і Кіану Рівз відзначили по 56 років, проте другого роки майже обійшли стороною, на відміну від постарілого "гладіатора".

Співак Філіп Кіркоров і актор Він Дизель відзначили по 53 роки. Обидва виглядають на свій вік відмінно.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.

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