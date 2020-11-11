На період дії так званого карантину вихідного дня, рішення про який прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів, робота громадського транспорту припинена не буде

Про це інформує Politeka, посилаючись на повідомлення прес-служби Міністерства інфраструктури України.

"Автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця будуть перевозити пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення. Внутрішні авіаперевезення-без обмежень", - йдеться в повідомленні Міністерства.

Раніше повідомлялося, що в Україні відмовилися від адаптивного карантину, тобто від зонування в залежності від кількості заражених. Тепер вся країна буде однією зоною.

Забороняють масові заходи за участю понад 20 осіб. Воодітся правило заповненості не більше 50% місць в театрах і кінотеатрах, громадському транспорті. Заборона дискотек. Не проводитимуться планові госпіталізації.

Крім того, заборонена робота після 22 до 7:00 кафе і ресторанів, крім адресної доставки і замовлення на винос.

Крім цього, розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування можливо тільки на відстані не менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більше 4 осіб за столом без урахування дітей у віці до 18 років.

Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.

Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: для осіб старше 60 років..."

Також Politeka повідомляла, що карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.