Літні українці можуть пожертвувати накопичувальною пенсією заради додаткового стажу

Як передає Politeka.net, такий прийом працівникам придумали в Міністерстві соціальної політики. Глава відомства Марина Лазебна розповіла подробиці на офіційному сайті.

Український уряд готується незабаром впровадити другий рівень пенсійної системи-накопичувальний. Після реформи роботодавцям доведеться платити спеціальні внески за співробітників, які вирішать брати участь в накопичувальній системі. Марина Лазебна вважає, що на перших порах громадянам старшого віку краще відмовитися від такої перспективи, щоб зберегти робочі місця і отримати необхідний стаж.

"Ми пропонуємо дозволити особам старше 50 років за власним бажанням відмовлятися від участі в обов'язковому пенсійному накопиченні", - цитує міністра прес-служба.

Марина Лазебна пояснила, що після такого рішення українцям буде простіше знайти роботу в конкуренції з молодими людьми.

"З одного боку, термін до виходу на пенсію у таких людей недостатній для формування значної суми накопичень", - підкреслила глава Мінсоцполітики. - "З іншого боку, відсутність внесків до накопичувальної системи на користь людей підвищить їх привабливість на ринку праці, що сприятиме працевлаштуванню громадян передпенсійного віку".

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