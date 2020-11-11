Італійська актриса й модель Моніка Беллуччі розпалила публіку пікантним кадром

Як передає Politeka.net, 56-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в майстерні скульптора за цікавим заняттям.

Моніка в довгій червоній сукні з вишитими трояндами і в туфлях на шпильках стояла посеред кімнати, віддавшись в руки молодому красунчику, що стояв позаду неї. Причому хлопець був повністю без одягу, але з парочкою аксесуарів: його "причинне" місце прикривала пов'язка, а на голові красувався вінок з червоних і білих квітів. Цей "аполлон" схопив актрису за волосся і потягнув на себе, так що вона стояла задерши голову назад. Судячи зі спокійного виразу обличчя Беллуччі, вона не була проти подібної зухвалості.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:

"Красиво 🔗"

"Чудово😍"

"Яке задоволення❤️"

"Красиво і чуттєво ... Привіт, моніка⚘⚘⚘"

"Захват❤️"

"Я люблю червоний, Я тебе обожнюю😻"

Раніше ми повідомляли, Моніка показувала яскравий кадр, мабуть зроблений, в цій же майстерні. Гаряча брюнетка сиділа на табуреті, поставивши босі ноги на гіпсовий череп.

Беллуччі позувала в розкішній міні-сукні, виконаній з квітів. Крім того, на ній був капелюшок з великими полями - також нагадував букет.

"❤️ Вдалого тижня! Ще один знімок для @vogueitalia, Альта Мода", - підписала фото актриса.

"Блискуча🌞"; "сила квітів 🤤"; "найкрасивіша жінка на планеті♥ ️ ♥ ️ ♥"; "квіти, що розпускаються над смертю і руйнуванням?"; "Просто приголомшливо і дуже класно, краса поза всякого порівняння 😍❤️❤️❤️", - коментували фанати.

Нагадаємо, над Монікою Беллуччі жорстоко познущалися

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