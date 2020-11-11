34-річна російська співачка, блогерка і зірка "Дом-2" Ольга Бузова дня не може прожити без того, щоб не розбурхати публіку черговою божевільною витівкою

І що б це не було: скандал, виступ на льоду або фотографії, які зірка розміщує із завидною регулярністю в соцмережах, – все це викликає бурхливий відгук у її фанатів і недоброзичливців, повідомляє Politeka.

Ось і сьогодні Ольга розмістила на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій вона солодко спить на ліжку, притиснувши до себе іграшкового ведмедика. Однак найуважніші шанувальники помітили неприродне положення лівої руки знаменитості і зробили висновок, що Бузова прикидається, а не спить. Оскільки схоже, що цією рукою вона тримає телефон і робить селфі.

"Невелика перезавантаження будинку😴 🏡. Для мене це крайня рідкість поніжитися в ліжечку🙏 🏻, звичайно для відновлення - це крапля в морі, але хоч трошки поспала😔 виїжджаю на роботу, далі в бій💪 🏻. По мимо тренувань на льоду, зйомок та іншої роботи, я не забуваю вас радувати своєю творчістю👸 🏻 🎤."–- підписала знімок Ольга Бузова.

Фанати моментально відреагували на новий образ зірки. Всього за хвилину вони поставили понад 7 тисяч лайків, а в коментарях розповіли все, що думають про свою улюбленицю.

"Трудяга наша. сил тобі 🙏❤️ Оля, вам необхідний відпочинок. Чекаємо прем'єру пісні 😊 Олюшка умничка удачі бережи себе! Золотце! Я вже рік чекаю коли Ольга спить 😂 😂 😂 😂 ось і настав рука не спить, знімає 👍 сон це дуже потрібно для організму. Це і відпочинок і відновлення і навіть схуднення. Так, так, випробувала на собі. При схудненні, як тільки не виспалася, все процес зупинився. І хоч взагалі не їж, ефекту роль. Налагодила режим і сон, і все, є крутий результат. Бузова Оля підриває танцполи її треки слухають навіть монголи всі говорять Не співай, про сцену забудь а то виконуєш якусь муть нікого ти не слухай Муті свої треки які рвуть всі дискотеки", - написали вони.

Раніше ми повідомляли, що на одному з останніх постів Ольга Бузова позувала в роздягальні. Зірка одягла червону футболку і джинси на високій посадці. Співачка зібрала волосся ззаду, випустивши у особи акуратні пасма. Доповнив образ гарний макіяж.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".