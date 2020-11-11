У такому вигляді на вулиці не зрозуміють

Співачка й актриса Марта Адамчук викликала захват оригінальною прикрасою

Як передає Politeka.net, 34-річна зірка "Квартал 95" опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в несподіваному образі.

Брюнетка позувала на портретному фото, підкинувши обидві руки. На ній був класичний чорний піджак і довгі атласні рукавички. Шию і зону декольте дівчини прикрасили масивні намиста бордового і металевого відтінків.

Але головною "родзинкою" образу Марти став незвичайний аксесуар на обличчі: замість захисної маски Адамчук начепила мотузочку з пір'ям темно-червоного і чорного кольорів.

"Трендовий колір листопада :)", - підписала знімок зірка.

За короткий час користувачі встигли прокоментувати:

"Ще одна мить в гарному фото🔥"

"дочка вождя"

Раніше ми повідомляли, Адамчук в кремовому платті з блискітками, що просвічується, здивувала виконанням пісні - гімну всіх жінок - звичайно ж, про чоловіків.

"Бажаю, щоб шлях цей подолав без жезла, цвяха і затору. Я дуже хочу, щоб ти, милий, зумів набрати максимальну швидкість", – співала зі сцени Марта.

"Просто 🔥офігенна. 🌹 🌹 🌹 ", "Шикарна❤️👌 😍", "це просто шедевр 🔥 😂 😻 крик душі не однієї жінки 🤣 👏 👏 просто геніально, а в твоєму виконанні Мартусю це сила👏💪✊😂❤️❤️", «Марта, пишаюся, що ми з Вами з одного населеного пункту! Ви - талант багатогранний! Діамант!🌹 🌹 🌹", "Чудово!", "Це геніально 😝 😝 😝", " ви, Марта, Божественна! Нереальний талант і артистка від Бога💖2, - шанувальники не шкодували компліментів у коментарях.

Нагадаємо, що бездоганна брюнетка з "Квартал 95" без сорому і білизни блиснула найцікавішим.

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