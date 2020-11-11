Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) показала себе майже повністю оголеною

Зірка дорослого журналу на те і зірка, щоб показувати свої принади у всій красі, пише Politeka.net. Цього разу красуня оголилася на пляжі.

Модель позувала на березі, під час того, як хвилі мочили її тіло. Сьєнега вляглася на пісок животом вниз. Вона кокетливо підняла ніжку до верху.

Примітно, що спокусниця була в одних плавках-бікіні, які нагадували одні тоненькі смужки тканини, що нічого не прикривали.

Модель блиснула пружними сідницями і красивим вигином талії та стегон - просто досконала дівчина.

При цьому, завдяки прийнятій позі, не було видно бюста знаменитості, а точніше - найпікантніших деталей.

Волосся моделі було мокрим, і вона закинула його набік. Сьєнега посміхалася і виглядала щасливою.

Кадри в сторіс не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега одягла напівпрозору сукню рожевого кольору, під якою не було білизни, що видно по пікантним деталям.

Красуня купалася, а пізніше стала виходити з води в мокрому вбранні. Тонка тканина обтягнула чудові форми Кассандри, підкресливши вигин талії і пишні груди.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега позувала в наряді зі смужок, які частково прикривали тіло дівчини.

Прозора частина була у вигляді трусиків, а бюст - поміщений в топ. Образ дівчина доповнила квіточками на голові, а також білою перукою.

Відзначимо, що красуня в цей момент позувала на капоті старого автомобіля.

Нагадавши, Кассандра Сьєнега з "Playboy" вивалила свій срам в прозорому топі

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