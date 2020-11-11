Гроші стали просто зникати з банківських рахунків українців

Як виявилося, шахраї придумали нову схему по злому і крадіжці грошей з рахунків. Подробиці повідомив екс-радник НАЗК Олександр Ярецький на сторінці в Facebook.

Відзначається, що днями кілька банків отримали, платіжні вимоги від імені одного з приватних виконавців у Києві про списання великих сум з ряду клієнтів - юридичних осіб за нібито виконавчими написами нотаріусів. Згодом представлені платіжні вимоги виявилися фальшивими.

Тут зіграв такий момент, що згідно із законами, банки дивляться тільки на правильність складання таких вимог, не проводячи ніяких додаткових перевірок.

Бити тривогу стали самі клієнти, які позбудься грошей. Приватний виконавець у свою чергу підтвердив, що отримані банками вимоги підроблені, а виконавчих проваджень щодо таких клієнтів він не відкривав.

Крім того, про ймовірний шахрайський характер цих платіжних вимог говорила і посилання на виконавчий напис нотаріуса, як підстава для примусового списання коштів.

Експерт пояснив, що використання нотаріально посвідчених договорів, за якими можливе вчинення виконавчих написів, не характерно для бізнесу клієнтів. Більш того, їх, на відміну від судових рішень, неможливо перевірити.

"Судові рішення є (вірніше повинні бути обов'язково) все в реєстрі судових справ, що нерідко ігнорується самими судами», - підсумував він.

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