Відома американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, блиснула формами у своєму гардеробі

Знаменитість в жарких образах демонструє все, чим варто пишатися, пише Politeka.net. Так, Ебі позувала на підлозі у своєму гардеробі, щоб показати свої вигини, як можна вигідніше.

Ебі присіла біля дзеркала і почала знімати себе, демонструючи великі принади в глибокому декольте.

Модель одягла білосніжний топік на ґудзиках, які розстебнула. Великий бюст ледь не вистрибував з вбрання, а спокусливості додавав той факт, що красуня була без білизни.

Ретчфорд також одягла обтягуючі лосини леопардового забарвлення, що підкреслили струнку талію і красиві ніжки.

Модель закинула хвилясте волосся набік і пограла з язиком, відкривши губи. Так, це дика красуня!

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс це зробити неможливо.

Нагадаємо, Ебігейл Ретчфорд в одному з останніх своїх сторіс з'явилася в спокусливому боді з декольте, з якого прямо вистрибували великі принади. Під білизною, яка обтягнула досконалу талію знаменитості, можна помітити крихітні трусики.

На завершення образу модель одягла білосніжні панчохи.

Раніше ми писали, що Ебігейл Ретчфорд позувала в стильній білизні ніжно-рожевого відтінку з безліччю різнокольорових квітів на бюсті. Брюнетка не тільки змогла вдало підкреслити достоїнства, але ще і розбурхала зовнішністю в цілому. Макіяж з акцентом на пухкі губи вдало завершив представлений образ.

Шанувальники обсипали красуню компліментами.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"