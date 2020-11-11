З серпня в Україні стрімко зростають тарифи на газ, але українці можуть заощадити чимало грошей

Як повідомляє Politeka.net, у листопаді постачальники в багатьох областях накрутили ціни на паливо до 30%. З підвищенням тарифів варто задуматися про те, як знизити витрати і менше платити за комунальні послуги. На щастя, є кілька надійних способів.

Наприкінці літа Кабмін скасував норми споживання і запустив в Україні ринок постачання газу на конкурентних умовах. Тепер споживачі можуть самостійно вибрати собі компанію, у якої будуть купувати паливо, навіть якщо вона знаходиться в іншому регіоні. Клієнти мають право в будь-який момент перейти до іншого постачальника.

Варто розглянути всі доступні пропозиції і вибрати найбільш вигідне, так в листопаді найменше обходяться послуги Київського «мегават Енерго» (6,22 гривні за кубометр), а найдорожче просить «Запоріжгаззбут» (8,9 гривні за куб). Перш ніж зробити остаточний вибір, рекомендуємо почитати відгуки про компанію, вивчити її структуру.

Як правило, постачальники пропонують різні тарифи, в залежності від терміну. Так у "Нафтогазу" є річний пакет послуг, який передбачає стабільну ціну на весь період.

Крім зміни постачальника, можна знизити витрату тепла в житлових приміщеннях, утеплити проблемні ділянки до настання заморозків. Ущільнювачі допоможуть скоротити витік з щілин на вхідних і балконних дверях, термоплівка - на вікнах, а тепловідбиваючі екрани - на стінах за радіаторами.

Експерти рекомендують регулювати температуру в різних кімнатах, підкручуючи вентилі в міру потреби. Наприклад-послабити опалення в кімнатах, які не використовуються взимку.

Нещодавно ціна газу на європейських майданчиках підскочила на 120%, закономірно, що після нововведень він подорожчає і в Україні. Аналітик Максим Орищак попереджає, що з урахуванням доставки, вже в листопаді вартість може дійти до 7 гривень за кубометр.

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