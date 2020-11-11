Особистий охоронець Анджеліни Джолі і Бреда Пітта поділився невідомими подробицями життя пари
Марк "Біллі" Біллінгем, співробітник особливої повітряної служби Австралії і екс-бодігард Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, розповів, як йому працювалося поруч з цією сім'єю 18 місяців, пише Нellomagazine.
Охоронець зазначив, що найбільшим переживанням Джолі і Пітта була безпека дітей, над якими завжди висіла реальна загроза викрадення. Адже це питання великих грошей. Тому не дивно, що подружжя постійно турбувалися про те, хто знаходиться поруч з їхніми дітьми.
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При цьому саме Марку вдалося завоювати довіру зіркового подружжя і вони залишали дітей з ним наодинці, чого не дозволялося більше нікому.
Біллінгем також зазначив, що свого часу його вразило, як вміло Пітт і Джоолі розпоряджаються часом.
Вони вміли так все організувати, що встигали все - і побути з сім'єю, і попрацювати, і знайти час для благодійності.
"Я вивчив від них багато уроків, вони також навчилися багато чому від мене, і особливою принадою нашої спільної роботи була взаємна повага. Вони поважали мою роботу, я поважав їхню справу, і ми вибудували відмінні відносини», - поділився охоронець зіркового подружжя.
Колишній охоронець Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Марк" Біллі " Біллінгем зараз
Нагадаємо, у Анджеліни Джолі і Бреда Пітта шестеро дітей: сини Меддокс Шиван, Пакс Тьєн і Нокс Леон; дочки Захара Марлі, Шайло Нувель і Вів'єн Маршелін. Всі носять прізвище Джолі-Пітт (Jolie-Pitt), хоча лише троє — Шайло, Нокс і Вів'єн — є біологічними дітьми Анджеліни і Бреда Пітта.
Після розлучення Бред Пітт все ще продовжує судові тяжби з колишньою дружиною Анджеліною Джолі за можливість мати рівні з нею права по вихованню і зустрічам з дітьми.
Отометим, старшій дитині пари, Меддоксу, вже виповнилося 18 років, тому він сам має право вирішувати, як і з ким з батьків спілкуватися.
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