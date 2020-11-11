Стало відомо, як відпочиватимуть українці на новий 2021 рік та Різдво

Карантин карантином, але новорічні свята ніхто не відміняв. Згідно із законодавством, 1 січня і 7 січня в Україні вважаються офіційними вихідними днями у зв'язку з державними святами, але є свої нюанси. Як саме українці будуть гуляти цього року, скільки днів поспіль і чи будуть переноси, розповідає Politeka.net.

Так, переддень нового року, 31 грудня, випадає на четвер. Цей день буде робочим, але в рекомендаційному розпорядженні Мінсоцполітики роботодавцям пропонується скоротити робочий час на 1 годину.

1 січня, відповідно, буде в п'ятницю, і це офіційний вихідний. 2 і 3 січня випадають на суботу та неділю, отже, українці відпочиватимуть чотири дні поспіль, і вийдуть на роботу, аж у понеділок, 4 січня. Перенесення робочих днів в даному випадку не передбачається.

Додаткові вихідні чекають громадян й на Різдво. Українці зможуть спокійно відсвяткувати 7 січня, яке випадає на четвер, а також відпочити після - п'ятниця, 8 січня також буде неробочою. Але її доведеться відпрацювати - в суботу, 16 січня. Відтак, на Різдво українці також відпочиватимуть чотири дні поспіль.

Нагадаємо, вже в найближчі вихідні, 14-15 листопада в Україні можуть ввести карантин вихідного дня. Він припускає, що з півночі п'ятниці на суботу, до півночі неділі на понеділок будуть заборонені фудкорти і розважальні зони в ТРЦ (магазини продовжать роботу), масові заходи, кінотеатри, театри і музеї (кафе і ресторнам дозволять працювати на винос).

Нагадаємо, Карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт

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