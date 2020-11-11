За свою яскраву і успішну кар'єру Андрій Данилко сколотив непоганий статок і зараз насолоджується розкішним життям

Як повідомляє Politeka.net, у артиста є квартира в будинку на Хрещатику, який є пам'яткою Київської архітектури. Трирівневі апартаменти на 12 поверсі оформлені в елегантному класичному тілі, передає "killtime", лише зрідка в дизайні можна помітити натяки на розкіш.

Шарму житлу Андрія Данилка надає позолота на деяких елементах, картини, вази та інші предмети мистецтва. Наприклад, гостей зустрічає вишукана лавочка з м'яким сидінням і "крильцями". З квартири можна на велику лоджію - подихати свіжим повітрям і помилуватися на центр Києва.

Ще в 2010 році Андрій Данилко сам розповідав журналістам про свої хороми. За словами продюсера, він обладнав собі кабінет, а кухню об'єднав з особистою гримеркою.

"Цього мені вистачає для нормального життя. Вдома я буваю рідко - постійно на гастролях", - поділився артист і додав, що найбільше любить перебувати у ванній. - "У дитинстві жив у приватному секторі, всі зручності були на вулиці. Митися ми ходили до знайомих раз на тиждень. Моя ванна невелика, але дуже світла. Там багато дзеркал і все під рукою".

Сусідка розповіла, що Андрій Данилко вельми потайна людина, ніколи не вітається, а коли виходить на вулицю - завжди ховає обличчя під кепкою.

Відомо, що у шоумена є ще високий особняк в елітному селищі Буча. Андрій Данилко побудував його на ділянці в 20 соток і обніс високим парканом.

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