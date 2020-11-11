Відмови від 12-річної системи середнього шкільної освіти не буде

Про це написав виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі.

Підкреслюється, що 12 - річна система-це загальноєвропейська тенденція.

При цьому він погодився, що систему потрібно доопрацювати таким чином, "щоб 12-річна шкільна освіта стала зручною і ефективною для дітей, педагогів, батьків".

Відзначається, що зараз саме батьки більше ніж вчителі насторожено ставляться до 12-річного навчання в школах.

"Наприклад, перебуваючи у відрядженнях в регіонах і спілкуючись з батьками школярів, неодноразово чув обурення з приводу того, що діти будуть закінчувати школу в 18-19 років. Але є інші, не менш вагомі аргументи на користь 12-річної школи", - зазначив міністр.

Як варіант він розповів, що "в деяких країнах ЄС навчання починають з 5 років і закінчують в 17" - за його словами, така пропозиція прозвучала на нараді в міністрестві у вівторок, 10 листопада.

Зазначимо, українці активно коментують тему 12-річної шкільної освіти.

"Судячи з наших "виборців" та інших "геніїв" спільноти, достатньо 3-х класів... а 4-й коридор зі смачним підсрачником", "щоб збирати полуницю і цього достатньо", "менше 12 років в школах на європейському континенті вчаться тільки в кацапії, Білорусі та Албанії...", "Це правильно...я б ще й держіспити і диплом на право махати кайлом затвердив..." ,- пишуть в мережі.

Нагадавши, в українських школах запропонували заборонити російську мову: "вчителі повинні...".

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