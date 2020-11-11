Співачка Ані Лорак заінтригувала фанатів новими кадрами у своєму мініблозі

Як передає Politeka.net, коротке відео з'явилося на сторінці артистки в Instagram.

Лорак постала в куртці похерх толстовки, з хвилястою кладкою і макіяжем на обличчі.

"Зйомки, зйомки", - каже співачка на камеру. При цьому вона посміхається, видно, що артистка на сьомому небі від того, що відбувається.

Схоже, шанувальників Лорак незабаром чекає щось новеньке і цікаве.

Зазначимо, нещодавно Лорак показувала тренування разом з танцюристами. Артистка зазначила, що саме так створюється танцювальна постановка. Можливо саме вона також потрапить в нове відео.

Відзначимо, не так давно Кароліна розповіла, що зробила тату. При чому, судячи з усього, вже після важкого розриву з чоловіком Муратом Налчаджіоглу. Про це пише Politeka.net.довгий час сама зірка ніяк не коментувала особисте життя, а після масового цькування через її нового і молодого обранця Єгора Гліба і зовсім припинила розповідати особисте.

Тепер в профілі співачки можна знайти лише постановочні кадри і пікантні фото з фотосесій в нових і незвичайних образах. Щоб звично підігріти інтригу до своєї персони, Кароліна вирішила показати превью кадри, зроблені на зйомці зовсім недавно.

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".