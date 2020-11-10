Незважаючи на вагітність, актриса Мер'єм Узерлі знаходить час для фотосесій

Свіжі кадри зірка "Величного століття" опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, популярна актриса Мер'єм Узерлі постала перед фанатами в білій блузці, а новий образ вона доповнила капелюшком і метеликом синього кольору.

Також варто звернути увагу, що заради ніжної фотосесії Мер'єм Узерлі вирішила відмовитися від довгого волосся, а в кадрі її можна побачити з кучериками.

Перетворення зірки "Величного століття" припало до душі шанувальникам, і вони вирішили завалити вагітну актрису лайками і коментарями з найтеплішими словами.

"Дуже-дуже красиво", "Боже, так мило", "красива", " Сьогодні річниця смерті наших предків...", "Люблю тебе"," з любов'ю з Албанії"," моя султанша, ти прекрасна"," Картина дівчинка і персик"," дуже добре", " Виходь за мене!",- написали вони під свіжою публікацією актриси.

Раніше ми розповідали, як Мер'єм Узерлі показала свого лисіючого нареченого.

Новий обранець знаменитості-американський бізнесмен, заради актриси переїхав до Берліна.

Ім'я чоловіка Узерлі поки не розкриває, але в мережі з'явилося їх спільне фото, на якому видно, що чоловік виглядає старше знаменитості і у нього рідшають волосся – явно видно залисини на його лобі.

Також відомо, що бізнесмен вже зробив пропозицію Мер'єм Узерлі, але пара поки не поспішає з весіллям через пандемію.

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