Зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра показала, як виглядає її ідеальне пляжне тіло у відвертому купальнику
Відома бразильська модель в середині листопада вирішила порадувати шанувальників спекотними фото з пляжу в Малібу. Про це пише Politeka.net.
На знімках Жизель без всякого сорому позує на камеру в вельми неординарному зеленому купальнику з рослинним принтом. Його трусики-бікіні виглядають цілком звичайно і дозволяють моделі продемонструвати її підтягнуті сідниці. А ось ліф купальника виконаний таким чином, що злегка роз'їжджається знизу, відкриваючи груди моделі вельми пікантним чином.
На фото Олівейра кокетливо піднімає своє парео, позує, впевнено дивлячись в камеру, а також поправляє ліф, злегка піднімаючи його вгору і ще більше відкриваючи груди. Модель нібито дражнить глядачів своїми призовними позами.
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Варто відзначити, що модель вирішила не переборщувати з образом і залишила своє обличчям без макіяжу. Її шанувальникам така природність припала до душі.
Коментатори прийшли в захват від нових фото і буквально засипали модель компліментами.
Раніше ми писали, що Олівейра показала свої фото з собачкою. На красуні був тісний топ без білизни, який максимально демонструє її пружні форми.
На одній з фотографій красуня зігнулася, ефектно показуючи принади у всій красі.
Нагадаємо, зірка Victoria's Secret розстебнула облягаючий топ, посвітивши пишністю на камеру.
Як повідомляла Politeka, пекучу брюнетку з Victoria's Secret застали в пікантний момент з подругою: напівпрозорий ліфчик нічого не приховав.
Також Politeka писала, що пекуча модель Victoria's Secret посвітила принадами в трикотажному топі: з такими формами ліфчик не потрібен.