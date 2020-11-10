Зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра показала, як виглядає її ідеальне пляжне тіло у відвертому купальнику

Відома бразильська модель в середині листопада вирішила порадувати шанувальників спекотними фото з пляжу в Малібу. Про це пише Politeka.net.

На знімках Жизель без всякого сорому позує на камеру в вельми неординарному зеленому купальнику з рослинним принтом. Його трусики-бікіні виглядають цілком звичайно і дозволяють моделі продемонструвати її підтягнуті сідниці. А ось ліф купальника виконаний таким чином, що злегка роз'їжджається знизу, відкриваючи груди моделі вельми пікантним чином.

На фото Олівейра кокетливо піднімає своє парео, позує, впевнено дивлячись в камеру, а також поправляє ліф, злегка піднімаючи його вгору і ще більше відкриваючи груди. Модель нібито дражнить глядачів своїми призовними позами.

Варто відзначити, що модель вирішила не переборщувати з образом і залишила своє обличчям без макіяжу. Її шанувальникам така природність припала до душі.

Коментатори прийшли в захват від нових фото і буквально засипали модель компліментами.

Раніше ми писали, що Олівейра показала свої фото з собачкою. На красуні був тісний топ без білизни, який максимально демонструє її пружні форми.

На одній з фотографій красуня зігнулася, ефектно показуючи принади у всій красі.

Нагадаємо, зірка Victoria's Secret розстебнула облягаючий топ, посвітивши пишністю на камеру.

Як повідомляла Politeka, пекучу брюнетку з Victoria's Secret застали в пікантний момент з подругою: напівпрозорий ліфчик нічого не приховав.

Також Politeka писала, що пекуча модель Victoria's Secret посвітила принадами в трикотажному топі: з такими формами ліфчик не потрібен.