Співачка Соня Кей намагається брати від життя все

Так, племінниця легендарної Софії Ротару поділилася новою публікацією у своєму Instagram.

Відома українська співачка, ймовірно, опублікувала в мікроблозі свіже фото з відпустки, але замість геолокації дівчина написала"Happy place".

На знімку видно, як Соня Кей в спортивному костюмі позує на тлі озера, намагаючись балансувати в одній з балетних поз. Більш того, українська зірка відмовилася від звичної зачіски і зібрала волосся в хвостик.

"Не хвилюйся, будь щасливий", - написала співачка в підписі до опублікованого знімка в Instagram.

"Зворотний відлік почався, Соня", " немає нічого прекраснішого щасливої дівчини. Сонечка, як завжди"," така безтурботна"," Красотулька", " не треба ускладнювати ... Вдихни вітер! Все, крім життя-дріб'язковий дрібниця. Все зайве відсій на світанку, і станьте трохи щасливіше ... Просто так", " просто живи, роблячи кожен день щось хороше для себе і для інших. Просто радій життю і люби!", "І нехай твоя посмішка змінює весь світ навколо, але не дозволяй світу змінювати твою посмішку!) ",- написали їй віддані фанати в коментарях.

Раніше ми писали, що у себе в Instagram Соня опублікувала свіже фото з відпочинку. Красуня стояла біля фонтану.

На ній було надіто коротке плаття і білі кросівки. Погода була дуже сонячною, в результаті чого і сам образ зірки вийшов дуже світлим. Судячи з фото, зараз Соня знаходиться в Херсоні.

"Осінь-це кава з корицею, кленове листя, різнокольорові, як частина дитячого малюнка, теплі і ніжні булочки з ваніллю", - підписала фото зірка.

Нагадавши, Сонячна племінниця Софії Ротару похвалилася фігуркою в зухвалому міні: "як смачно".

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