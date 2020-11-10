Популярна співачка Оля Полякова знає, як дивувати шанувальників

Свіже фото зірка опублікувала у своєму мікроблозі Instagram.

Так, "королева ночі" постала перед своєю армією фанатів в "домашньому" образі.

Заради знімків Оля Полякова вибрала просту білу футболку і навіть відмовилася від яскравого макіяжу і пишної зачіски.

"В об'єктиві у людей які тебе люблять, виходиш красиво! Згодні?) ",- підписала популярна співачка свіжі знімки в своєму особистому мікроблозі.

"Домашній" образ припав до душі її шанувальникам, через що вони залишили десятки захоплених коментарів під публікацією.

"Супер", "загадкова Оля", "вчора була на вашому концерті в Дніпрі, Ви красуня", "Крута", "чудова", "згодна,але є такі люди,яких любить камера і об'єктив, ви саме з таких, Оля", " ні. Не згоден. Ви просто красуня і тому красиві на фотках! ", "Боже мій, яка красива"," Оля, Ви красуня"," Оля, ви така мила, витончена, красива, ви справжня співачка", - написали вони під свіжими знімками зірки.

Раніше ми розповідали, що Олю Полякову застукали за поцілунком з Філіпом Кіркоровим.

Так, в середу, 4 листопада, Кіркоров і Полякова виступили на одній сцені на фестивалі PaRus 2020, який проходив в Дубаї.

Українська співачка прилетіла в Об'єднані Арабські Емірати, щоб приєднатися до російських артистів на музичному фестивалі. Крім Кіркорова, в концерті брали участь і інші співаки з РФ-Стас Михайлов, Валерій Меладзе, Сосо Павліашвілі і Леонід Агутін.

Кіркоров на своїй сторінці в соцмережі назвав спільний виступ з Поляковою на заході "возз'єднанням України і Росії".

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