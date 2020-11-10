Настя Каменських показала свої муки вибору ідеального образу, вразивши ефектними переодяганнями

Популярна українська співачка поділилася новим милим відео у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як зірка намагається вибрати кращий образ. Спочатку вона постає в стильному плащі пісочного відтінку з великим поясом.

На наступному кадрі Настя вже переодягається в модний чорно-білий піджак, під яким можна розглянути мініатюрний чорний топік. Цей образ на перший погляд виглядає діловим, проте відкритий живіт співачки надає йому пікантну деталь.

Потім Каменських одягається вже в червоне пальто в клітку.

На останньому кадрі співачку можна побачити в рожевій піжамі і окулярах. В руках вона тримає всі попередні наряди, а на обличчі у неї явно можна прочитати розгубленість через те, що вона не знає, який образ вибрати.

"Як же ми дівчатка любимо вбиратися! І скільки б не було одягу, кожен раз у нас одне питання – надіти це чи то?",- підписала кадри співачка.

Її шанувальники бурхливо обговорюють побачене. При цьому багато хто відзначає, що співачка останнім часом сильно схудла.

"Сильно худа стала", "стара якась стала", "красуня", "Приголомшлива", "всі образи круті, крім третього", "така мила в окулярах і в піжамі", "така мила в кінці", "Скоро від цього схуднення перетвориться в мумію! Настя, зупинись, ти втрачаєш красиві риси обличчя", - пишуть люди.

Нагадаємо, сяюча Каменських вразила різким перетворенням, одна деталь все змінює: "Льоші нереально пощастило".

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