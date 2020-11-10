П'ятий президент Петро Порошенко розповів про нещастя, яке сколихнуло його родину

Відповідний допис з'явився в його офіціальному Facebook.

Зокрема, мати Марини Порошенко та теща п'ятого президента України померла.

За словами Петра Порошенка, трагедія сталася сьогодні, 10 листопада.

"Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми. Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні — тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять... Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам хай дасть сил подолати невимовний біль розставання", - написав Петро Порошенко у своєму Facebook.

"Господи. Скільки тяжких часів Вам випало в цей рік. Співчуття Вашій родині.А батькам Царство небесне", "Це жахливо. Обійміть будь ласка від мене свою чудову дружину", "Щирі співчуття вам обом. Я знаю, як це - втрачати когось із батьків завчасно. Світла пам'ять!", "Світла пам'ять. Нехай споживають з миром", "Щирі співчуття...Біль,який завжди вже буде в душі...час стирає гостроту...але батьківська і материнська любов вічні...Сил вам!", - підтримали родину Порошенків звичайні українці у коментарях.

Раніше Петро Порошенко розповідав, що його теща знаходиться у важкому станці.

В ефірі українського телеканалу екс-президент розповідав, що мама Марини Порошенко помирає від китайского вірусу.

Людмила Переведенцева нібито перебувала у критичному стані та навіть втратила свідомість через небезпечний вірус.

"Дуже боляче, коли ти втрачаєш дуже близьку людину. Не підходьте, будь ласка, до тяжкохворих пацієнтів з позиції статистики", - заявив тоді Петро Порошенко в ефірі.

Нагадаємо, Порошенко розкритикували за нову заяву щодо Донбасу: "провокує і підбиває військових до...".

Як повідомляла Politeka, Порошенко відзначився дивним зверненням до українських військових.

Також Politeka писала, що дружина Порошенка вирішила навести "порядок" у Києві, українці обурюються.